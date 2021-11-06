Директор ЦРУ говорил в Москве об Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс приехал в Москву, чтобы разобраться в намерениях РоSSии в отношении Украины и предупредить о внимании США к ситуации на украинской границе.

Об этом пишет CNN.

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием роSSийских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий РоSSии", - сообщает телеканал.

Так, США все больше озабочены нерегулярным перемещением роSSийских войск и техники вблизи северной границы с Украиной.

В последние дни администрация Байдена активизировала свои усилия для деэскалации растущего напряжения между Москвой и Киевом , отмечает канал.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что "масштаб" и "размер подразделений", которые мы видим со стороны РоSSии - "необычный".

"Мы продолжаем внимательно следить за этим, и, как я уже говорил ранее, какие-либо эскалационные или агрессивные действия РоSSии вызывали бы большую обеспокоенность Соединенных Штатов", - сказал он.

Шеф ЦРУ Бернс также выразил обеспокоенность США , что РоSSия близка к тому, чтобы использовать свой экспорт газа как рычаг влияния, а Украина и другие европейские страны, по прогнозам, пострадают от энергетического кризиса зимой.

Со своей стороны, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что тема Украины обсуждалась во время визита Бернса, пишет interfax.ru.

Он отметил, что эта тема постоянно звучит в ходе общения с американскими представителями, отвечающими за роSSийское направление. По словам Рябкова, особого значения тому, что обсуждалось во время пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

Напомним, неделю назад газета Washingon Post написала, что РоSSия снова наращивает войска около границы с Украиной. По версии издания, это происходит на фоне диалога Украины с НАТО и обсуждения перспектив ее вступления в альянс.

В Министерстве обороны на это ответили, что Украина не фиксировала дополнительной переброски роSSийских войск, вооружения и военной техники к государственной границе. Министерство назвало сообщение о наращивании сил "элементом информационно-психологических действий".

На следующий день американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября в районе роSSийского города Ельня, в 300 км к северу от Сумской области. На них видно большое скопление военной техники.

Кроме того, Politico заявило, что в районы близ Брянска и Курска (это еще ближе к границе с Украиной) РоSSия перебросила танковую дивизию, оснащенную Т-80У и САУ. Снимки из этих районов журналисты не опубликовали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов со своей стороны отрицал данные западных медиа о наращивании роSSийских войск около территории Украины.