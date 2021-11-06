Минздрав разрешил испытания антиковидных препаратов от Pfizer и Merck.

Речь идет о ритонавире и молнупиравире.

Министерство здравоохранения разрешило в Украине клинические испытания таблеток против коронавируса компаний Pfizer и Merck.

Об этом говорится в приложениях к приказу Минздрава от 4 ноября 2021 года.

Так, исследование препарата PF-07321332/Ритонавира от Pfizer будут проводить на лицах, контактировавших с больными ковидом.

Кроме того, проведут испытания таблеток препарата МK-4482 или Молнупиравира от Merck. В исследовании примут участие взрослые лица, проживающие с больными коронавирусом.

Напомним, Pfizer заявила, что ее экспериментальные таблетки COVID-19 Paxlovid на 89% снижают риск госпитализации.

Также американская фармацевтическая компания MSD (Merck) сообщила о намерении просить разрешение на экстренное использование антивирусного лекарственного средства молнупиравир для лечения коронавирусной болезни COVID-19.