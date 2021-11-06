Минздрав разрешил испытания антиковидных препаратов от Pfizer и Merck.
Речь идет о ритонавире и молнупиравире.
Министерство здравоохранения разрешило в Украине клинические испытания таблеток против коронавируса компаний Pfizer и Merck.
Об этом говорится в приложениях к приказу Минздрава от 4 ноября 2021 года.
Так, исследование препарата PF-07321332/Ритонавира от Pfizer будут проводить на лицах, контактировавших с больными ковидом.
Кроме того, проведут испытания таблеток препарата МK-4482 или Молнупиравира от Merck. В исследовании примут участие взрослые лица, проживающие с больными коронавирусом.
Напомним, Pfizer заявила, что ее экспериментальные таблетки COVID-19 Paxlovid на 89% снижают риск госпитализации.
Также американская фармацевтическая компания MSD (Merck) сообщила о намерении просить разрешение на экстренное использование антивирусного лекарственного средства молнупиравир для лечения коронавирусной болезни COVID-19.