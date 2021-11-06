В Минздраве рассматривают возможность "амнистии" для тех, кто купил сертификаты о вакцинации

Также будут проверяться случаи, когда в больницы попадали вакцинированные от ковида пациенты.

Министерство здравоохранения Украины может ввести "ковидную амнистию" для тех, кто получил фейковые сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

“Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может сделать прививку (поскольку данные об этом внесены в систему). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать”, – сказал Ляшко.

По его словам, также будут проверяться случаи, когда в больницы попадали вакцинированные от COVID-19 пациенты.

"Сейчас создается комиссия, и (если, - ред.) будет тяжело перенесенная болезнь или летальный случай у вакцинированного, он будет рассматриваться комиссионно, чтобы смотреть факторы - что произошло, и почему человек умер", - сказал министр.

Он добавил, что из количества госпитализированных ежедневно от 4 до 6% вакцинированы.

“Такая же ситуация и среди инфицированных. Например, обнаружили 27 тысяч (за сутки), среди них 5% будет регистрация болезни среди вакцинированных, по крайней мере, одной дозой”, – сказал Ляшко.

Напомним, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок.