Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших освободителей Киева

В 78-ю годовщину освобождения столицы от нацистских оккупантов руководители страны возложили цветы в зале памяти Памятника – музея.

Фото: president.gov.ua

В 78-ю годовщину освобождения украинской столицы от нацистских захватчиков Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в зале памяти Памятника-музея освобождения Киева на территории Национального музея-заповедника «Битва за Киев в 1943 году» в селе Новые Петровцы.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

В церемонии также приняли участие Голова Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.

Фото: president.gov.ua

Собравшиеся почтили память погибших освободителей Киева минутой молчания.

Владимир Зеленский осмотрел монумент "Символ мира" на аллее музея-заповедника.

"Освобождение Киева - это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что, по официальным данным, потери в битве за Днепр составляют 417 тысяч погибших. В боях за Киев пали до 240 тысяч солдат и офицеров. Но, согласно подсчетам ряда историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, поскольку мобилизованных из полевых военкоматов часто не брали на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь.

“Даже будучи не одетыми в форму и крайне плохо вооруженными, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов», – подчеркнул Зеленский.

У монумента Глава государства также пообщался с участниками боевых действий на востоке Украины – братьями Александром и Андреем Мережко. В семье Мережко два поколения мужчин являются участниками двух разных войн: Второй мировой войны и войны за независимость и территориальную целостность Украины. Андрей – один из воинов-киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. «Благодарю вас за службу, за вашу самоотверженность», – сказал Президент.

Фото: president.gov.ua

Директор музея-заповедника Иван Викован сообщил, что комплекс "Битва за Киев в 1943 году" основан в 1945-м, и на сегодняшний день его фонды насчитывают 15 тысяч предметов. Это документы и фотографии времен Второй мировой войны, событий на востоке Украины, археологические, этнографические, нумизматические коллекции, произведения живописи.

В 2014 году на территории музея был открыт памятный знак "Неизвестному солдату" на месте перезахоронения останков 26 защитников и освободителей Киева, погибших в 1941 - 1943 годах.

Фото: president.gov.ua

В современных экспозициях музея-заповедника отражены события форсирования Днепра, протекание Киевской наступательной операции, а также представлены вещи участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни, Антитеррористической операции на востоке Украины.

Также на территории музейного комплекса расположена выставка образцов боевой техники, часовня Святого Георгия Победоносца в память о защитниках и освободителях Киева, памятник воинам-мотоциклистам, Стена памяти – 11 горельефов Героев Советского Союза – выходцев из Вышгородского района Киевской области.

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