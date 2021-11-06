Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида

Он умер на 88-м году жизни.

Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Фото: Макс Требухов

Сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом, на 88-м году жизни скончался бывший народный депутат Ефим Звягильский.

Об этом в соцсети Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Несколько часов назад в институте сердца от осложнений, вызванных COVID-19, на 88 году жизни умер Ефим Леонидович Звягильский — украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го , 6-го, 7-го и 8-го созывов, Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор”, – написал он.

Он рассказал, что имел честь лично знать, близко общаться и работать с Ефимом Леонидовичем. “Мощный был дядя! Глубина! Больше всего любил свой Донбасс и людей, с которыми там работал всю свою жизнь… Царство Небесное!”, – добавил Мосийчук.

Адвокат Звягильского Татьяна Зелькина сообщила, что пять дней назад он попал в реанимацию.

“Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет”, – добавила она.

Напомним, Ефим Звягильский был депутатом восьми созывов Верховной Рады Украины. На парламентские выборы 2019 года он не баллотировался.

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