Наемники могли также свидетельствовать в Гаагском суде против Путина, в том числе и по делу МН-17.

Пятый Президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в очередной раз подтвердил, что лично санкционировал спецоперацию украинских спецслужб по задержанию боевиков роSSийской ЧВК Вагнера.

Порошенко отметил, что наемники, причастные к международным военным преступлениям, могли свидетельствовать в Гаагском суде против Путина, в частности, и по делу МН-17.

«Я был очень удивлен, когда изначально высшие должностные лица, начиная с президента, главы администрации утверждали, что такой операции не было вообще. Я вынужден был заявить о том, что в конце 2018 – начале 2019 года я санкционировал директивы и министру, и начальнику Главного управления разведки Василию Бурбе, в том числе по сотрудничеству с нашими партнерами, в реализации информации, предоставленной мне в разведдокладе», – говорит Порошенко.

Он добавил, что «был удивлен, что за год никто меня по этому поводу не допросил. Хотя якобы уголовное дело по вагнеровцам должно было быть».

По словам Порошенко, уже после его заявления руководство государства признало, что эта операция была, и они лгали до этого. Начальник Главного управления разведки подтвердил это, в том числе и на заседании ВСК, «хотя она нелегитимна, потому что не имела в предмете своего ведения «вагнеровского дела». «Ибо очень боялись «Слуги» этого предмета. Но на заседании комиссии начальник Главного управления разведки и другие подтвердили, что именно в конце 2018 года, в 2019 я эту операцию санкционировал», – отмечает пятый Президент.

Порошенко отметил, что он ограничен государственной тайной, чтобы рассказать детали: «Или пусть Служба безопасности Украины снимет гриф, поскольку все уже известно, и я вам расскажу, что мне было известно как Верховному Главнокомандующему в те времена».

Он отметил, что: первое – операция была, а второе – были блестящие действия наших военных разведчиков, были собраны преступники, имеющие непосредственное отношение к страшным преступлениям. «Начиная от террористической атаки на рейс МН17 и завершая атакой с ПЗРК на наш Ил, сбитый над Луганским аэропортом. Начиная с атаки на АН-26, и там есть их показания», – констатирует Порошенко.

Лидер ЕС добавил, что это неопровержимое доказательство на суде против Путина в Гааге, и не нужно преуменьшать его значение.

«Второе – если не хотите это использовать – это обменный фонд, через который мы можем вытащить наших заложников из роSSийских тюрем. Вместо этого у нас происходят какие-то политические дискуссии в эрзаце следственной комиссии, но не имеем профессиональных и компетентных действий СБУ , Генпрокуратуры с отстранением от должностей и привлечением к ответственности», – отмечает Петр Порошенко.

«Что мы видим? Господин Бурба был уволен с должности за то, что пытался сказать правду. Лучшие разведчики спецрезерва, элита украинских спецслужб, разведчиков были уволены с должностей», – говорит Порошенко.

Он призвал нового министра обороны Алексея Резникова вернуть на должности профессиональных разведчиков.

"Будет очень круто, если будут восстановлены в должности Василий Бурба другие герои-разведчики, которые запланировали и блестяще провели операцию такого уровня", - добавил Порошенко.