Будут судить мужчину, который хотел поджечь помещение Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного суда

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по преднамеренным поджогам помещений Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного суда.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 26 августа 2021 года около 15:00 на горячую линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской в Печерском районе столицы, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда, расположенного на ул. Пилипа Орлика”, – напомнили в прокуратуре.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленника задержали по "горячим" следам. Им оказался 51-летний уроженец Херсона, который четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия.

Передвигаясь на моноколесе, мужчина поочередно поджег входную дверь в помещение Секретариата омбудсмена и вход в Кассационный уголовный суд.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Мотивом указанных преступлений было его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Его действиями нанесен ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен. По этому поводу к обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По выводам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по делу о попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины Игоря Жовквы сообщено о подозрении двум лицам.