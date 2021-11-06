Оккупанты за пятницу 8 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня враг еще не стрелял.

Оккупанты за пятницу 8 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ukrinform.ua

За пятницу, 5 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом повідомила пресс-служба ООС.

Около Причепиловки и Екатериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Талаковки роSSийские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на утро субботы, 6 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 4 ноября, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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