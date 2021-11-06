Все опорные больницы Одессы в скором времени будут оборудованы кислородными станциями, – Труханов

В одесскую инфекционную больницу прибыла первая станция из Турции.

Все опорные больницы Одессы в скором времени будут оборудованы кислородными станциями, – Труханов
Фото: odessa.online

Все опорные больницы Одессы в скором времени будут оборудованы кислородными станциями. Об этом сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет odessa.online.

Так, в одесскую инфекционную больницу прибыла первая станция из Турции. По дороге доставляющую станцию машину сопровождал транспорт Департамента муниципальной безопасности ОДС.

Мощность станции – 50 кубов в час, что составляет около 1,8 тонны в сутки. Установка двух таких станций (доставка второй ожидается в ближайшее время) позволит полностью покрыть потребность Валиховского корпуса.

“Сегодня в Валиховском корпусе 180 пациентов, из них 150 подключены к прямому кислороду. Потребность корпуса достигала максимум 4 тонн в сутки. Этот кислород поступал из 2 подключенных к корпусу криоцилиндров. Это – кислородная зависимость от привозимого кислорода. Установка 2-х станций позволит обеспечить потребность корпуса в кислороде”, – сказал мэр Одессы.

Фото: odessa.online

Труханов подчеркнул, что установка двух станций в инфекционной больнице – серьезное подспорье для освобождения Одессы от кислородной зависимости.

На сегодняшний день кислородные станции уже находятся в городской клинической больнице №10; Детской городской клинической больнице №3, городской клинической больнице №1 и городской больнице №5. Ожидается поставка станции в городскую больницу №8 и второй станции - в инфекционную больницу.

Таким образом, все городские опорные больницы будут оборудованы собственными кислородными станциями. По словам специалистов, первая кислородная станция будет запущена в работу уже в понедельник, 8 ноября.

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