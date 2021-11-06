РоSSиянин снял со здания торгового центра в Виннице украинский государственный флаг

Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

РоSSиянин снял со здания торгового центра в Виннице украинский государственный флаг

В Виннице 35-летний россиянин снял со здания торгово-развлекательного центра на улице 600-летия Государственный флаг Украины.

Об этом сообщили в местной полиции.

Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отделение полиции.

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, иностранец находился в состоянии опьянения.

“Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он вылез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников. Злоумышленник объяснил, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым”, – говорится в сообщении.

По этому факту следствие возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В рамках расследования устанавливаются все детали происшествия. Такое правонарушение карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в сентябре в городе Каменское Днепропетровской области 15-летняя девушка сожгла флаг Украины. После этого на нее завели уголовное дело.

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