ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
Указанный беспилотный комплекс будет применяться исключительно для прекращения огня противника.
Вооруженные Силы Украины будут наращивать численность беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала, передает пресс-служба ВСУ.
"Нам государство закупает "Байрактар", у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще", – сообщил Шаптала.
По словам начальника Генштаба ВСУ, данный беспилотный комплекс будет применяться исключительно для прекращения огня со стороны противника.
"Байрактар" никто не применяет просто так. «Байрактары» мы применяем в ответ на открытие огня. А по-другому никак не будет, мы противника по-другому не остановим», – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, способными поднимать в воздух груз до 55 кг.
В Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции, ограничены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода.