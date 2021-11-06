ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"

Указанный беспилотный комплекс будет применяться исключительно для прекращения огня противника.

ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
Bayraktar Ak?nc? на выставке Teknofest 2019
Фото: CeeGee /Wikipedia

Вооруженные Силы Украины будут наращивать численность беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала, передает пресс-служба ВСУ.

"Нам государство закупает "Байрактар", у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще", – сообщил Шаптала.

По словам начальника Генштаба ВСУ, данный беспилотный комплекс будет применяться исключительно для прекращения огня со стороны противника.

"Байрактар" никто не применяет просто так. «Байрактары» мы применяем в ответ на открытие огня. А по-другому никак не будет, мы противника по-другому не остановим», – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, способными поднимать в воздух груз до 55 кг.

В Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции, ограничены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода.

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