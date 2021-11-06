Денисова объяснила свою позицию по внесению ребенка в базу сайта "Миротворец"

По словам омбудсмена, девочка является жертвой военного конфликта, и к ней должны применяться соответствующие меры воздействия.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Нацполицию и Службу безопасности Украины из-за внесения данных о 12-летнем ребенке в базу сайта "Миротворец".

Аудиозапись с комментарием Денисовой обнародован на YouTube-канале омбудсмена.

По данным СМИ , речь идет о несовершеннолетней жительнице оккупированной Луганской области Фаине Савенковой. По информации сайта "Миротворец", эта девочка "систематически используется роSSийской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам".

Денисова отметила, что несовершеннолетние на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей живут в тяжелейших условиях. "И эта девочка, которой 12 лет, она видит тот мир уже практически 8 лет и растет в этом искривленном мире на (оккупированной части — ред.) Донбасса. Поэтому, на мой взгляд, надо пожалеть эту девочку, пообщаться с ней, если есть такая возможность. Но не вносить в "Миротворец". Поэтому я написала (по этой ситуации — ред.) и в СБУ , и в Национальную полицию", - сказала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что, согласно одной из резолюций Совета Безопасности ООН за 2018 год, к детям, завербованным в нарушение международного права, вооруженными силами и вооруженными группами, применяется определение "жертва конфликта".

Как известно, "Миротворец" занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, а также публикует на своем сайте данные о лицах, которые, по мнению организации, представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Напомним, в 2015 году тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила в СБУ и МВД требование закрыть сайт "Миротворец", собирающий личные данные сепаратистов. Скандал вокруг сайта разгорелся после того, как стало известно, что на нем за несколько дней до убийств Олега Калашникова и Олеся Бузины выложили адреса их проживания.

В октябре 2019 года Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине призвала депутатов Верховной Рады инициировать закрытие сайта "Миротворец".