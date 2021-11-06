РоSSия создает энергетический кризис в Европе, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2", - Кулеба

По словам министра, реальной рыночной потребности в дополнительных маршрутах транспортировки газа в Европе никогда не было.

Ограничивая экспорт природного газа, РоSSия создает энергетический кризис в Европе. Такие действия имеют целью оправдать запуск "Северного потока-2".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития", сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба напомнил, что украинская газотранспортная система имеет примерно вдвое большую транзитную мощность, чем "Северный поток-2". По словам министра, реальной рыночной потребности в дополнительных маршрутах транспортировки газа в Европе никогда не было. Единственные причины сугубо политические.

"Текущий дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок. Давайте называть вещи своими именами. РоSSия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2", – заявил Кулеба.

Проект "Северный поток-2" состоит из двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После запуска "Северного потока" у РоSSии будет вся необходимая инфраструктура для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.