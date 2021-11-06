Зеленский вывел Резникова из состава украинской делегации в ТКХ

Украинскую делегацию временно возглавит народный депутат Андрей Костин.

Зеленский вывел Резникова из состава украинской делегации в ТКХ
Олексій Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова. Обязанности первого заместителя главы делегации будет временно исполнять народный депутат Андрей Костин.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Андрей Костин – член украинской делегации в ТКГ, представитель в подгруппе по политическим вопросам. Он будет временно исполнять обязанности первого заместителя главы делегации вместо Алексея Резникова, ранее назначенного министром обороны Украины.

Андрей Костин работал адвокатом с 1995 года, затем возглавил адвокатскую компанию в Одессе, был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области. В 2019 году вошел в избирательный список партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

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