В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК

В случае подтверждения фактов неправомерных действий виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

В суды направлено 56 дел о результатах голосования на избирательных участках на выборах городского головы Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"В СМИ и Гражданской сети ОПОРА сообщают о возможных признаках подделки документов, на основе которых устанавливались результаты этих выборов. Такие заявления поданы в полицию. Сейчас в суде 56 дел о результатах голосования на 131 участке", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что каждое обращение ТИК, направленное в Нацполицию, суды, должно быть рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства Украины, а в случае подтверждения фактов неправомерных действий виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

В ЦИК также считают необходимым расширить возможности Информационно-аналитической системы "Выборы" до уровня участковых избирательных комиссий.

"Это позволит безотлагательно обнародовать результаты голосования на участках и обеспечить прозрачность процесса установления результатов выборов", - сообщили в ЦИК.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове состоялись выборы нового городского головы. По итогам голосования победителем объявили секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Вместе с тем наблюдатели гражданской сети ОПОРА обнаружили сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти из 19 участков в Новобаварском районе Харькова. Протоколы о результатах выборов были подделаны в пользу кандидата на должность городского головы Игоря Терехова.

Представители ОПОРЫ подали жалобу с требованием признать решение о признании Терехова избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства. Также в организации просили признать действия Новобаварской и Основянской районных ТИК противоправными и обязать провести повторный подсчет голосов.