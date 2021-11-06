Зеленский заявил, что для некоторых олигархов может начаться "черная страница истории"

Такая судьба ждет тех, кто не захочет работать "в белую".

Зеленский заявил, что для некоторых олигархов может начаться "черная страница истории"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утверждает, что подписанный ним закон об олигархах коренным образом изменяет отношения между государством и крупным бизнесом. Попытки олигархов "играть по старым правилам" начнут для них "черную страницу истории".

Об этом он сообщил в Facebook, комментируя подписание закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

“В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. В зависимости от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равенства”, - написал Зеленский.

Президент уверен, что подписанный им документ коренным образом изменит ситуацию.

“Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь только два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второе – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории”, - добавил глава государства.

Напомним, что 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Его рассмотрение проходило по сокращенной процедуре, что позволило избежать необходимости заслушивать каждую из тысячи поправок.

Закон почти полтора месяца не подписывался спикером, поскольку ускоренное рассмотрение привело к большому количеству неточностей в тексте закона. Верховная Рада исправила их только 3 ноября.

Закон устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

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