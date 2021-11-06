Зеленский наградил девятерых военнослужащих

Награды присвоены за самоотверженные действия и высокий профессионализм, а также образцовое исполнение воинского долга.

Зеленский наградил девятерых военнослужащих
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами девять военнослужащих.

Соответствующий указ №567/2021 опубликован на сайте главы государства.

Президент, в частности, отметил орденами Даниила Галицкого майора Вячеслава Барановича, подполковника Тараса Максимова, полковника Дмитрия Храпача.

Кроме того, медали "За военную службу Украине" получили старший лейтенант Андрей Гогуля и старший лейтенант Андрей Замлинский.

Медалью "За безупречную службу" ІІІ степени президент отметил прапорщика Валерия Руденко, а медалями "Защитнику Отчизны" наградил капитана Ивана Дуба, сержанта Вадима Комиссара, старшего солдата Геннадия Явдошляра.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за самоотверженные действия и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга".

Напомним, ранее Зеленский отметил государственными наградами троих украинских военнослужащих .

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