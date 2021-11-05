Сотрудники ГФС пришли с обыском в горсовет Кривого Рога

Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в Кривом Роге и Днепре. Следственные действия продолжаются в домах бывших чиновников и в помещении Криворожского горсовета.

Как сообщает пресс-служба ГФС, правоохранители ищут документальные доказательства хищений, совершенных в период 2010-2020 годов.

"Правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Криворожского городского совета в служебной халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный ущерб государственным или общественным интересам, и хищении средств бюджета города Кривого Рога вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ГФС установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета вместе с подконтрольными подрядчиками сотен миллионов гривень бюджетных средств.

О подозрении объявлено директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.

Их подозревают в системном хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта более двух сотен дорог по всему городу, который фактически не выполнялся, а также системном подлоге документов об очистке дорог Кривого Рога от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 11 сотрудникам Криворожского районного управления полиции, которым инкриминируют систематическое получение взяток от автоперевозчиков. Трое из них, в том числе и.о. начальника одного из отделов полиции, задержаны в среду во время передачи дежурных 40 тыс. гривень.