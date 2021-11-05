Хмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану
Два дня назад пока не установленный мужчина облил Алену Березу неизвестным веществом.
Журналистке-расследовательнице, хмельницкой представительнице Института массовой информации Алене Березе, на которую 3 ноября было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану.
Об этом сообщает пресс-служба ИМИ.
В Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины (ДЗИОГ) сообщили, что постановление о предоставлении охраны было вынесено 4 ноября.
Сегодня оно вступило в силу.
3 ноября в Хмельницком неизвестный мужчина облил неизвестным веществом журналистку Алену Березу. Нападение журналистка связывает со своей профессиональной деятельностью. По факту нападения полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).
Вчера, 4 ноября, с потерпевшей работали прокуратура, полиция и ДЗИОГ. Также об инциденте знают руководители Министерства внутренних дел Денис Монастырский и Нацполиции Игорь Клименко.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года полиция направила в суд 17 уголовных производств о преступлениях против журналистов.