Хмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану

Два дня назад пока не установленный мужчина облил Алену Березу неизвестным веществом.

Журналистке-расследовательнице, хмельницкой представительнице Института массовой информации Алене Березе, на которую 3 ноября было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану.

Об этом сообщает пресс-служба ИМИ.

В Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины (ДЗИОГ) сообщили, что постановление о предоставлении охраны было вынесено 4 ноября.

Сегодня оно вступило в силу.

3 ноября в Хмельницком неизвестный мужчина облил неизвестным веществом журналистку Алену Березу. Нападение журналистка связывает со своей профессиональной деятельностью. По факту нападения полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Вчера, 4 ноября, с потерпевшей работали прокуратура, полиция и ДЗИОГ. Также об инциденте знают руководители Министерства внутренних дел Денис Монастырский и Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года полиция направила в суд 17 уголовных производств о преступлениях против журналистов.