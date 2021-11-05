Хмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану

Два дня назад пока не установленный мужчина облил Алену Березу неизвестным веществом.

Хмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану
Фото: detector.media

Журналистке-расследовательнице, хмельницкой представительнице Института массовой информации Алене Березе, на которую 3 ноября было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану.

Об этом сообщает пресс-служба ИМИ.

В Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины (ДЗИОГ) сообщили, что постановление о предоставлении охраны было вынесено 4 ноября.

Сегодня оно вступило в силу.

3 ноября в Хмельницком неизвестный мужчина облил неизвестным веществом журналистку Алену Березу. Нападение журналистка связывает со своей профессиональной деятельностью. По факту нападения полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Вчера, 4 ноября, с потерпевшей работали прокуратура, полиция и ДЗИОГ. Также об инциденте знают руководители Министерства внутренних дел Денис Монастырский и Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года полиция направила в суд 17 уголовных производств о преступлениях против журналистов.

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