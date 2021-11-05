Оккупанты через 1,5 месяца разрешили доставить в Старомарьевку уголь от Красного Креста

Попытки военных обеспечить благотворителей охраной ранее привели к обстрелам подконтрольного Украине Гранитного.

Фото: facebook.com/93OMBr

Жители поселка Старомарьевка Донецкой области, которое расположено в "серой" зоне, смогли получить уголь для отопления от организации Красный Крест. Оккупанты в течение 1,5 месяца блокировали международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки.

Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Фото: facebook.com/93OMBr

"Тогда рабочая группа Мирненской ВГА попыталась оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям со стороны Украины, а руководство 93-й бригады поддержало инициативу и обеспечило группу охраной. Это повлекло за собой массированные обстрелы Гранитного со стороны роSSийских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ. После огласки ситуации оккупанты все же предоставили возможность благотворительной организации довезти жителям Старомарьевки уголь для отопления", - отмечает пресс-служба воинской части.

5 ноября в соседнем Гранитном, подконтрольном украинским властям, работали представители Благотворительного фонда "Каритас Волноваха".

Фото: facebook.com/93OMBr

"Сегодня у нас были домашние визиты. Мы посещали лежачих людей и тех, кому трудно передвигаться. Будем оказывать им медицинскую помощь, топливные брикеты, а также планируется денежная помощь. Кроме того, мы оцениваем потребности местных жителей, нуждающихся в восстановлении домов после обстрела. Будем оказывать помощь и им", – рассказала представительница фонда Мария Добракова.

Фото: facebook.com/93OMBr

Фото: facebook.com/93OMBr

Фото: facebook.com/93OMBr

Она отметила, что жителям села Старомарьевка в "серой зоне" благотворительная организация также планирует предоставить продуктовые наборы и медицинскую помощь.

Однако, отмечает Мария, вопрос, как физически доставить помощь жителям, остается открытым.

Если "Каритасу" дадут возможность заехать в Старомарьевку, благотворители поедут туда. Если нет - организуют пункт сбора, регистрации и выдачи наборов в Гранитном. Мы работаем с местными властями, "симиками", военными на счет безопасности. Возможно, будем привлекать волонтеров, которые смогут донести продукты до моста, а затем местные должны перенести их через мост и развезти самостоятельно”, - подчеркнула Мария.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в эфире "1+1" прокомментировал распространяемую оккупантами информацию о якобы захвате украинскими войсками Старомарьевки. Он пояснил, что украинские солдаты не могли без приказа занимать населенные пункты в серой зоне, а такого приказа не было.

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