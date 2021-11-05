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2021-11-05
Зеленский уволил начальника Департамента защиты нацгосударства СБУ
Александр Кукса занимал должность менее 10 месяцев.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.
Указ президента №565 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
В январе 2021 года Зеленский провел ряд кадровых перестановок в СБУ. В частности, начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика президент назначил Куксу.