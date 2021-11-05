Зеленский уволил начальника Департамента защиты нацгосударства СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.

Указ президента №565 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.