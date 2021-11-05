Билогический терроризм реально угрожает человечеству: Билл Гейст предупредил, что ковид был лишь репетицией

Ковид, который уже два года непрестанно терроризирует человечество, может оказаться невинной "забавой" по сравнению с теми эпидемиями, перед которыми оно предстанет. Биологический терроризм может стать мощной угрозой человеческому виду. Поэтому нужно немедленно начать работу над эффективной системой противодействия ему.

Такую мысль высказал миллиардер Билл Гейтс, который вкладывает немало денег в гуманитарные проекты.

Билл Гейтс считает, что человечество должно быть готово не только к нашествию новых пандемий, но и к биологическому терроризму, который вполне реален. Чтобы увеличить шансы человечества на выживание, нужно научиться противостоять мощному биологическому оружию, которое может оказаться в руках террористов.

Для этого ВОЗ должна создать постоянно действующую рабочую группу, которая будет наблюдать за эпидемиологической ситуацией в мире и немедленно реагировать на появление возможных очагов эпидемий.

Конечно, для этого у ВОЗ должен быть арсенал самых современных научных методов, которые помогут противостоять биологической угрозе. Для того, чтобы создать методологическую базу, нужно использовать весь арсенал средств, имеющихся у современной медицины в борьбе с эпидемиями. И на основании этих мощных инструментов и знаний нужно создать новые, еще более эффективные инструменты.

Конечно, на это потребуются миллиарды долларов, признает Билл Гейтс. Однако на это следует найти деньги. И кроме того, ВОЗ должна периодически проводить "микробные учения" по отражению атак биологических террористов по образцу того, как проводятся армейские учения.

Напомним, в начале 2021 года Билл Гейтс рассказал, что нынешний год будет лучше своего предшественника, и что у человечества будет, по крайней мере, 12 поводов для радости. Причем главный из них – массовая вакцинация, которая позволит человечеству избавиться от оков пандемии. Но, судя по всему, Украине еще рано радоваться.