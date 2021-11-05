Билогический терроризм реально угрожает человечеству: Билл Гейст предупредил, что ковид был лишь репетицией

Ковид, который уже два года непрестанно терроризирует человечество, может оказаться невинной "забавой" по сравнению с теми эпидемиями, перед которыми оно предстанет. Биологический терроризм может стать мощной угрозой человеческому виду. Поэтому нужно немедленно начать работу над эффективной системой противодействия ему.

Ковид – это репетиция: Билл Гейтс рассказал о новой угрозе для человечества

Такую мысль высказал миллиардер Билл Гейтс, который вкладывает немало денег в гуманитарные проекты.

Билл Гейтс считает, что человечество должно быть готово не только к нашествию новых пандемий, но и к биологическому терроризму, который вполне реален. Чтобы увеличить шансы человечества на выживание, нужно научиться противостоять мощному биологическому оружию, которое может оказаться в руках террористов.

Ковид – это репетиция: Билл Гейтс рассказал о новой угрозе для человечества

Для этого ВОЗ должна создать постоянно действующую рабочую группу, которая будет наблюдать за эпидемиологической ситуацией в мире и немедленно реагировать на появление возможных очагов эпидемий.

Конечно, для этого у ВОЗ должен быть арсенал самых современных научных методов, которые помогут противостоять биологической угрозе. Для того, чтобы создать методологическую базу, нужно использовать весь арсенал средств, имеющихся у современной медицины в борьбе с эпидемиями. И на основании этих мощных инструментов и знаний нужно создать новые, еще более эффективные инструменты.

Конечно, на это потребуются миллиарды долларов, признает Билл Гейтс. Однако на это следует найти деньги. И кроме того, ВОЗ должна периодически проводить "микробные учения" по отражению атак биологических террористов по образцу того, как проводятся армейские учения.

Напомним, в начале 2021 года Билл Гейтс рассказал, что нынешний год будет лучше своего предшественника, и что у человечества будет, по крайней мере, 12 поводов для радости. Причем главный из них – массовая вакцинация, которая позволит человечеству избавиться от оков пандемии. Но, судя по всему, Украине еще рано радоваться.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
В Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посолВ Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство изменило условия получения ковид-сертификатов для переболевшихПравительство изменило условия получения ковид-сертификатов для переболевших
В ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии ковида из-за неравномерности уровня вакцинацииВ ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии ковида из-за неравномерности уровня вакцинации
Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на ковид для депутатов не будет
Шмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификатШмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификат
Дмитруку угрожает исключение из "Слуги народа"Дмитруку угрожает исключение из "Слуги народа"
Арахамия назвал трех "слуг народа", которые не будут вакцинироваться против ковидаАрахамия назвал трех "слуг народа", которые не будут вакцинироваться против ковида
В Украине зафиксировали более 3 млн случаев ковида, число жертв превысило 70 тысячВ Украине зафиксировали более 3 млн случаев ковида, число жертв превысило 70 тысяч
Рада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатовРада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатов
Депутаты запретили вход в парламент без прививок и негативных тестов на ковидДепутаты запретили вход в парламент без прививок и негативных тестов на ковид
Невакцинированные депутаты будут за свой счет тестироваться на ковид раз в три дня, – Радуцкий
Последние новости
Подгружаем последние новости