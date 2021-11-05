Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
"Украина готова сотрудничать с СЕ по защите прав человека в Крыму".
Фото: Эмине Джеппар
Борис Тарасюк, Мария Пейчинович-Бурич, Эмине Джеппар
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила административную границу с временно оккупированным Крымом.
Об этом в Twitter сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.
"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, Генерального секретаря Совета Европы, во время ее поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала Джеппар.
Она поблагодарила Марию Пейчинович-Бурич и Совет Европы за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Надеюсь, что поездка будет способствовать подготовке будущего отчета Генсекретаря по ситуации с правами человека в Крыму. Украина готова сотрудничать с СЕ для защиты прав человека в Крыму", - подчеркнула первый заместитель главы МИД Украины.
Разом із послом Борисом Тарасюком @UKRinCoE та Постійним представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем, була рада супроводжувати @MarijaPBuric, Генеральну секретарку @coe, під час її поїздки на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом. 1/2 pic.twitter.com/40fbjqxQ75