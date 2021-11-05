Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом

"Украина готова сотрудничать с СЕ по защите прав человека в Крыму".

Фото: Эмине Джеппар Борис Тарасюк, Мария Пейчинович-Бурич, Эмине Джеппар

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила административную границу с временно оккупированным Крымом.

Об этом в Twitter сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, Генерального секретаря Совета Европы, во время ее поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала Джеппар.

Она поблагодарила Марию Пейчинович-Бурич и Совет Европы за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Надеюсь, что поездка будет способствовать подготовке будущего отчета Генсекретаря по ситуации с правами человека в Крыму. Украина готова сотрудничать с СЕ для защиты прав человека в Крыму", - подчеркнула первый заместитель главы МИД Украины.