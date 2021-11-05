Порошенко встретился с освобожденным под залог генералом Павловским

Участие во встрече также приняли Александр Турчинов и Ирина Геращенко.

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, руководитель штаба « ЕС » Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко встретились с Игорем Паловским и его женой сразу после освобождения боевого генерала из-под стражи.

Как известно, необходимые для освобождения генерала Павловского 18 млн грн собрали Фонд Порошенко вместе с ОО «Солидарное дело общин». 2 млн 100 тыс. гривень собрали неравнодушные украинцы благодаря акции в соцсетях. Более 6 тысяч человек несли от 10 до сотен тысяч гривень. 15 млн. 900 тыс. грн внес Фонд семьи Петра Порошенко.

Встреча, в которой также приняли участие руководитель штаба ЕС Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко, получилась очень эмоциональной.

«Мы не могли остаться в стороне. Я очень обрадовался, когда «Дело общин» как общественная организация, «Братья по оружию» как ветеранская организация, «Европейская Солидарность» и наша фракция как политическая организация – не остались безразличными все», – отметил Порошенко.

Генерал Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.

«Я очень благодарен собратьям. Благодарен политической силе «Европейская Солидарность». Я не хочу говорить, что это партия. Я хочу сказать, что это сила. Потому что мы все равно победим. Мы победим этот позор, который они пишут в своих подозрениях. Позорно, бестолково писать на людей, чтобы взорвать авторитет. Это мозги просто не нужно иметь», – убежден Игорь Павловский.

Напомним, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время роSSийско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.