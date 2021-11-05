Зеленский подписал закон о кислородных станциях в больницах

Вчера парламент принял законопроект №5460.

Зеленский подписал закон о кислородных станциях в больницах
Фото: zaxid.net

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, подписал закон о закупке кислородных станций.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" закон №5460 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций отмечается, что документ возвращен в парламент с подписью президента.

Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установлению кислородных станций.

Предполагается, что обеспечение сети опорных больниц кислородными станциями позволит уменьшить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть и позволит полностью удовлетворить потребность в кислороде.

Верховная Рада приняла законопроект №5460 о выделении средств на кислородные станции в больницах 4 ноября. За проголосовало 336 депутатов.

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