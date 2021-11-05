Оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец

По состоянию на 17.00 пятницы, 5 ноября, в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны незаконных роSSийских вооруженных формирований.

Боевики четырежды применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение и ранили украинского военного.

Как сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке, раненого бойца госпитализировали. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Сегодня у Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник осуществил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, вчера оккупанты девять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.