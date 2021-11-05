Оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец

На вооруженные провокации противника украинские защитники ответили огнем.

Оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец
Фото: pravda.com.ua

По состоянию на 17.00 пятницы, 5 ноября, в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны незаконных роSSийских вооруженных формирований.

Боевики четырежды применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение и ранили украинского военного.

Как сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке, раненого бойца госпитализировали. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Сегодня у Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник осуществил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, вчера оккупанты девять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
В Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посолВ Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться больничныеОтстраненным от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться больничные
Рада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 годуРада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 году
Закон о переходном периоде на Донбассе в этом году в Раде не будут рассматривать, – ВерещукЗакон о переходном периоде на Донбассе в этом году в Раде не будут рассматривать, – Верещук
NYT: новое исследование подтвердило роSSийское происхождение оружия в ДонбассеNYT: новое исследование подтвердило роSSийское происхождение оружия в Донбассе
Украинский воин получил ранение на ДонбассеУкраинский воин получил ранение на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе
Суд остановил производство по делу об отстранении ТупицкогоСуд остановил производство по делу об отстранении Тупицкого
Зеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетикеЗеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетике
Оккупанты четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военныйОккупанты четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военный
Оккупационные войска 14 раз открывали огонь на ДонбассеОккупационные войска 14 раз открывали огонь на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости