Отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться больничные

Пособие по нетрудоспособности выплачивается как компенсация от потери зарплаты, а ее отстраненным не будут начислять.

Отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться больничные
Фото: uozkmr.gov.ua

Фонд социального страхования не будет оплачивать больничные работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Помощь по больничным листкам не предоставляєтся работникам, которые были отстранены от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от выполнения обязанностей", - сказано в сообщении.

В Фонде объяснили, что пособие по временной потере трудоспособности в этом случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения.

"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - подчеркнули в учреждении.

Там отметили, что отстранение от работы работников, для которых определена обязательность прививок против СOVID-19, однако отказавшихся от вакцинации, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса SARS- CoV-2. Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих.

Напомним, с 8 ноября в Украине начнут устранять от работы не привитых от коронавируса чиновников и педагогов. Устранение будет продолжаться до момента прививки работника хотя бы одной дозой противоковидной вакцины. Имеющие противопоказания к вакцинации должны предъявить работодателю соответствующий документ.

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