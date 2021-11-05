Разумков создает новое межфракционное объединение "Разумная политика"
По предварительным данным, туда войдет около 20 депутатов.
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение "Разумная политика".
Об этом сообщила LB.ua пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится «Разумная политика» (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука (должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения, – Ред)", – заявила она.
В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как «Доверие» и «За будущее», состав которых не меньше фракции «Голос», – Ред.). Объединений у нас очень много. По различным направлениям. Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".
Исключенная из фракции "Слуга народа" народная депутат Людмила Буймистер в комментарии LB.ua подтвердила, что подписала документы на вступление в это объединение.
"Считаю, что профессиональным парламентским силам нужно объединяться. Не хочется, чтобы это было воспринято как автоматическое присоединение к политической силе, о которой много говорят, но ее еще нет", – отметила она.
По ее словам, в объединении будет около 20 народных депутатов, но фамилий она не знает.
Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным. Впрочем, даже внутри фракции мнения по этому поводу разделились – нардеп Никита Потураев считает, что лишение Разумкова депутатских полномочий "будет ошибкой".
Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. На его место был назначен бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
27 октября Разумков объявил о намерении создать новую политическую силу. Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".