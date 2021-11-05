Разумков создает новое межфракционное объединение "Разумная политика"

По предварительным данным, туда войдет около 20 депутатов.

Разумков создает новое межфракционное объединение "Разумная политика"
Фото: Lb.ua

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение "Разумная политика".

Об этом сообщила LB.ua пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится «Разумная политика» (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука (должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения, – Ред)", – заявила она.

В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как «Доверие» и «За будущее», состав которых не меньше фракции «Голос», – Ред.). Объединений у нас очень много. По различным направлениям. Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

Исключенная из фракции "Слуга народа" народная депутат Людмила Буймистер в комментарии LB.ua подтвердила, что подписала документы на вступление в это объединение.

"Считаю, что профессиональным парламентским силам нужно объединяться. Не хочется, чтобы это было воспринято как автоматическое присоединение к политической силе, о которой много говорят, но ее еще нет", – отметила она.

По ее словам, в объединении будет около 20 народных депутатов, но фамилий она не знает.

Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным. Впрочем, даже внутри фракции мнения по этому поводу разделились – нардеп Никита Потураев считает, что лишение Разумкова депутатских полномочий "будет ошибкой".

Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. На его место был назначен бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

27 октября Разумков объявил о намерении создать новую политическую силу. Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
Потураев: "Лишение мандата Разумкова будет политической ошибкой"Потураев: "Лишение мандата Разумкова будет политической ошибкой"
NYT: новое исследование подтвердило роSSийское происхождение оружия в ДонбассеNYT: новое исследование подтвердило роSSийское происхождение оружия в Донбассе
Разумков: "Рассмотрение вопроса о лишении меня мандата на съезде "Слуги народа" будет нарушением закона"Разумков: "Рассмотрение вопроса о лишении меня мандата на съезде "Слуги народа" будет нарушением закона"
Разумков назвал рекордный антирейтинг Зеленского "оценкой всей власти"Разумков назвал рекордный антирейтинг Зеленского "оценкой всей власти"
Разумков решил создать собственную политическую силуРазумков решил создать собственную политическую силу
Разумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента РадыРазумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента Рады
Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключатРазумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключат
Разумков заявил, что подписание закона об олигархах Стефанчуком будет нарушениемРазумков заявил, что подписание закона об олигархах Стефанчуком будет нарушением
Разумков заявил, что законопроект об олигархах должен подписывать он, а не новый глава Верховной РадыРазумков заявил, что законопроект об олигархах должен подписывать он, а не новый глава Верховной Рады
Зеленскому показали первое "новое село" в Луганской областиЗеленскому показали первое "новое село" в Луганской области
Последние новости
Подгружаем последние новости