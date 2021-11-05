Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение "Разумная политика".

Об этом сообщила LB.ua пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится «Разумная политика» (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука (должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения, – Ред)", – заявила она.

В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как «Доверие» и «За будущее», состав которых не меньше фракции «Голос», – Ред.). Объединений у нас очень много. По различным направлениям. Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

Исключенная из фракции "Слуга народа" народная депутат Людмила Буймистер в комментарии LB.ua подтвердила, что подписала документы на вступление в это объединение.

"Считаю, что профессиональным парламентским силам нужно объединяться. Не хочется, чтобы это было воспринято как автоматическое присоединение к политической силе, о которой много говорят, но ее еще нет", – отметила она.

По ее словам, в объединении будет около 20 народных депутатов, но фамилий она не знает.

Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным. Впрочем, даже внутри фракции мнения по этому поводу разделились – нардеп Никита Потураев считает, что лишение Разумкова депутатских полномочий "будет ошибкой".

Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. На его место был назначен бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

27 октября Разумков объявил о намерении создать новую политическую силу. Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".