Верховный Суд направил на пересмотр дело НАБУ против бывшего директора ЗТМК

Антикоррупционный суд ранее оправдал топ-менеджера.

Верховный Суд направил на пересмотр дело НАБУ против бывшего директора ЗТМК
Фото: 112.ua

Верховный Суд направил на новое апелляционное рассмотрение обвинительный акт против бывшего директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора САП и направил дело в Апелляционную палату ВАКС, которая в начале 2021 года оправдала Сивака.

Топ-менеджер ЗТМК обвиняется в растрате 492 млн гривен, полученных от компании Tolexis Trading в рамках соглашения о совместной деятельности.

Сиваку инкриминировали ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, но дважды его оправдали суды низших инстанций. В мае 2019 года оправдательный приговор огласил Заводской районный суд Запорожья, а в январе 2021 года решением Апелляционной палаты ВАКС приговор первого инстанции оставлен без изменений.

Не соглашаясь с такими решениями, прокурор САП подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа и Фонд госимущества в ноябре 2013 года создали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которому отошел имущественный комплекс одноименного госпредприятия. Доля государства в новой компании составила 51% за счет имущественного комплекса ЗТМК. Фирташ в лице Tolexis Trading должен был инвестировать в предприятие 110 млн. долларов и за это получить 49% долю.

В течение 2014-2015 годов компания-совладелец Tolexis Trading выделила на модернизацию производства комбината 880 млн. гривен. Однако, по версии НАБУ, директор предприятия совершил растрату значительной части полученных денег, а именно 492 млн гривен, перечислив их в пользу третьих лиц.

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