Волынская область с 8 ноября переходит в "красную" зону

Решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

На территории Волынской области с 8 ноября устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 5 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как пояснил глава ведомства Алексей Чернышов, в начале этой недели в Волынской области было зафиксировано превышение двух индикаторных показателей по распространению COVID-19. Количество госпитализированных пациентов и загруженность коек с подачей кислорода составляли около 67%.

Отметим, на прошедшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение о переводе в "красную" карантинную зону Киева с 1 ноября. С 30 октября в "красную" зону перевели Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

С 26 октября "красными" стали Ровенская и Николаевская области, с 23 октября – Сумская область.

Переход Волыни в "красную" зону сегодня анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее сообщалось, что в зоне риска также находятся Харьковская и Тернопольская области.