Волынская область с 8 ноября переходит в "красную" зону

Решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Волынская область с 8 ноября переходит в "красную" зону
Фото: news.dtkt.ua

На территории Волынской области с 8 ноября устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 5 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как пояснил глава ведомства Алексей Чернышов, в начале этой недели в Волынской области было зафиксировано превышение двух индикаторных показателей по распространению COVID-19. Количество госпитализированных пациентов и загруженность коек с подачей кислорода составляли около 67%.

Отметим, на прошедшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение о переводе в "красную" карантинную зону Киева с 1 ноября. С 30 октября в "красную" зону перевели Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

С 26 октября "красными" стали Ровенская и Николаевская области, с 23 октября – Сумская область.

Переход Волыни в "красную" зону сегодня анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее сообщалось, что в зоне риска также находятся Харьковская и Тернопольская области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко: "Волынская область будет отнесена к "красной" зоне"
Ляшко: Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут войти в "красную" зонуЛяшко: Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут войти в "красную" зону
Солистка Go_A присоединилась к перформансу "Крым, 5 утра", премьера состоится 2 ноябряСолистка Go_A присоединилась к перформансу "Крым, 5 утра", премьера состоится 2 ноября
Минздрав заявил о стабилизации ситуации в областях, которые первыми вошли в "красную" зонуМинздрав заявил о стабилизации ситуации в областях, которые первыми вошли в "красную" зону
Рада запланировала внеочередное заседание на 2 ноябряРада запланировала внеочередное заседание на 2 ноября
Политзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокатПолитзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокат
Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭСУкраина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭС
Болгария внесла Украину в "красную" карантинную зонуБолгария внесла Украину в "красную" карантинную зону
НАН: суточная заболеваемость COVID-19 в начале ноября может достичь 30 тысячНАН: суточная заболеваемость COVID-19 в начале ноября может достичь 30 тысяч
Австралия с ноября снимает запрет на вылет за границу для привитых гражданАвстралия с ноября снимает запрет на вылет за границу для привитых граждан
Последние новости
Подгружаем последние новости