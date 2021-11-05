Рада ратифицировала последнее межправительственное соглашение с Беларусью, подписанное до ухудшения отношений

Договоренность о полной либерализации грузовых перевозок была достигнута в начале 2020 года.

Верховная Рада в пятницу ратифицировала межправительственный протокол о полной либерализации автомобильных перевозок из Белоруссии.

За это проголосовал 281 народный депутат.

Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

Белоруссия была третьей страной, с которой Украина подписала полную либерализацию грузовых перевозок. В мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года – с Великобританией.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем объяснял необходимость ратификации этого соглашения так:

"Территория Беларуси – это самый короткий транспортный коридор для украинских перевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях – к рынкам Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Соответственно, растет товарооборот с этими странами и потребность украинских перевозчиков в белорусских разрешениях. В этом году наши перевозчики исчерпали годовую квоту разрешений Беларуси уже в августе, как следствие - сегодня более 1,6 тыс. украинских перевозчиков оказались фактически отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии и не могут выполнять обязательства по своим контрактам. Соответственно, производители сужают рынки сбыта, и в ближайшей перспективе нас может ожидать значительное сокращение рабочих мест в области грузовых перевозок, которые сейчас уже занимают белорусские и роSSийские перевозчики.

Наши потери лишь до конца этого года - 1,5 млрд грн. Это и есть цена сегодняшнего голосования парламента за ратификацию протокола по либерализации международных перевозок с Республикой Беларусь ".

Белоруссия ратифицировала этот протокол еще в декабре 2020 года.

Напомним, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси были поставлены на паузу осенью 2020 года в связи с фальсификацией результатов выборов президента и подавлением мирных протестов.