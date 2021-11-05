Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона, - "Схемы"

Сергей Гриневецкий был назначен главой Одесской областной государственной администрации, несмотря на люстрационное заключение к нему об отказе занять государственный пост.

Это установили журналисты программы "Схемы", сопоставив результаты проверки Одесской ОГА на соответствие закону "Об очищении власти" и письмо руководителя Офиса президента Андрея Ермака и указ Владимира Зеленского о назначении Гриневецкого.

Об этом говорится в расследовании "Лобисты "харьковских соглашений" во власти Зеленского", где также упоминается роль Гриневецкого в продвижении идеи ратификации украинско-роSSийских договоренностей, по которым Украина продлила срок пребывания роSSийского Черноморского флота в Крыму.

10 ноября 2020 года руководитель Офиса президента (письмо Ермака находится в распоряжении "Схем", - ред.) обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА. Впоследствии его кандидатуру согласовали на заседании правительства.

Однако за 4 дня до письма от Ермака – 6 ноября – облгосадминистрация заключила относительно Гриневецкого о том, что он попадает под действие закона "Об очищении власти". Эту проверку в ОГА провели, когда Гриневецкий подавался еще на должность заместителя главы. На основании такой проверки ему было отказано.

Гриневецкий, согласно его официальной биографии, с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

"Действовало люстрационное заключение и 27 ноября 2020 – в день, когда Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого главой ОГА. На тот момент Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного админсуда в свою пользу – о противоправности отказа ему занимать государственный пост, но это решение еще не вступило в законную силу. Это произошло через две недели после президентского указа - 14 декабря 2020 года, когда появилось решение апелляционной инстанции", - объясняют журналисты "Схем".

Несмотря на это, Гриневецкий заявил: "Закон абсолютно четко выписывает процедуру, которую я прошел. Более того, я еще подкрепился решениями судов".

"Схемы" также направили запрос в Офис президента и самого Владимира Зеленского. Ответ ждут.

Сергей Гриневецкий также был в числе депутатов, которые 27 апреля 2010 проголосовали "за" ратификацию "харьковских соглашений" в ВР. Когда журналисты попытались связаться с Гриневецким телефоном и уточнить изменилась ли его позиция, он не ответил.

Сергей Гриневецкий – многолетний руководитель Одессчины. Был народным депутатом – соратником бывшего спикера ВР Владимира Литвина. В 2002 году получил орден дружбы от президента РоSSии Владимира Путина. В 2004 году участвовал в съезде в Северодонецке Луганской области. Тогда участники этого собрания угрожали создать "юго-восточную республику". В то время Гриневецкий тоже был главой Одесской областной администрации.