Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве не смогут возглавлять иностранцы, - "Батькивщина"

В целом законопроект в партии подвергли критике.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве не смогут возглавлять иностранцы, - "Батькивщина"
Фото: пресслужба

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве не смогут возглавлять иностранцы – соответствующую правку в законопроект внесла «Батькивщина», сообщает пресс-служба партии.

При этом глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко назвала закон «продолжением распродажи сельскохозяйственной земли, в том числе иностранным предприятиям», поскольку создается фонд, лишающий украинских крестьян черноземов.

«В Украине формируется специальный фонд, без какого-либо статуса. И если аграрий по каким-то причинам не успеет вовремя погасить кредит в банке, то этот фонд станет собственником земли, которую отнимут у собственника. А дальше этой землей они смогут распоряжаться так, как захотят. Этот фонд фактически будет крупным спекулятивным участником, который будет передавать украинскую сельскохозяйственную землю в иностранную собственность», – сказала Юлия Тимошенко.

В то же время, по ее словам, «Батькивщине» удалось отменить самое опасное положение, которое содержалось в законопроекте, предусматривавшем, что фонд будет возглавлять иностранный гражданин.

«Я благодарю всех депутатов, которые проголосовали за нашу правку, которая предполагала, что этот мошеннический фонд хотя бы иностранцами не будет возглавляться, а гражданами Украины. Тогда он хоть сможет отвечать по Уголовному кодексу. Это означает, что хоть какая-то управа после того, как сменится власть, на этого человека будет», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйствеРада приняла закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
СБУ подозревает в хищении благотворительных взносов со счетов фонда батальона «Донбасс» супругу Семенченко
За время пандемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из антиковидного фондаЗа время пандемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из антиковидного фонда
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Если "Нафтогаз" не выполнит свою работу, 59 городов не смогут начать отопительный сезон, - ПроданЕсли "Нафтогаз" не выполнит свою работу, 59 городов не смогут начать отопительный сезон, - Продан
Обвиняемый в попытке подкупа главы Фонда госимущества пошел на сделку со следствием, но суд ее отклонилОбвиняемый в попытке подкупа главы Фонда госимущества пошел на сделку со следствием, но суд ее отклонил
Рада поддержала промежуточный отчет ВСК по состоянию "Укрзализныци": проверка установила потерю трети основных фондовРада поддержала промежуточный отчет ВСК по состоянию "Укрзализныци": проверка установила потерю трети основных фондов
Украинскому культурному фонду разрешили выдавать государственные грантыУкраинскому культурному фонду разрешили выдавать государственные гранты
Всемирный банк поможет Украине создать климатический фондВсемирный банк поможет Украине создать климатический фонд
Ткаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фондаТкаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фонда
Последние новости
Подгружаем последние новости