Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве не смогут возглавлять иностранцы, - "Батькивщина"

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве не смогут возглавлять иностранцы – соответствующую правку в законопроект внесла «Батькивщина», сообщает пресс-служба партии.

При этом глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко назвала закон «продолжением распродажи сельскохозяйственной земли, в том числе иностранным предприятиям», поскольку создается фонд, лишающий украинских крестьян черноземов.

«В Украине формируется специальный фонд, без какого-либо статуса. И если аграрий по каким-то причинам не успеет вовремя погасить кредит в банке, то этот фонд станет собственником земли, которую отнимут у собственника. А дальше этой землей они смогут распоряжаться так, как захотят. Этот фонд фактически будет крупным спекулятивным участником, который будет передавать украинскую сельскохозяйственную землю в иностранную собственность», – сказала Юлия Тимошенко.

В то же время, по ее словам, «Батькивщине» удалось отменить самое опасное положение, которое содержалось в законопроекте, предусматривавшем, что фонд будет возглавлять иностранный гражданин.

«Я благодарю всех депутатов, которые проголосовали за нашу правку, которая предполагала, что этот мошеннический фонд хотя бы иностранцами не будет возглавляться, а гражданами Украины. Тогда он хоть сможет отвечать по Уголовному кодексу. Это означает, что хоть какая-то управа после того, как сменится власть, на этого человека будет», – подчеркнула лидер «Батькивщины».