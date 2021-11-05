Правительство изменило условия получения ковид-сертификатов для переболевших

Документ не сгенерируется, если диагноз был установлен в 2020 году или до появления нового типа сертификата в 2021 году.

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который позволит в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах карантина.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только тем, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем.

Документ не сгенерируется, если диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 или раньше в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ – скачать сертификат не смогут.

Соответствующие изменения были одобрены правительством 4 ноября.

“На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дия через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19”, - прокомментировала заместитель инициатора по цифровому развитию Мария Карчевич.

Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпидопасности; и международный - для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС , с учетом требований, устанавливаемых каждой страной.

Напомним, с 1 ноября в "Дии" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. В настоящее время в приложении также доступны международные, "желтые" и "зеленые" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. Международный и зеленый действуют 365 дней.