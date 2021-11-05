Правительство изменило условия получения ковид-сертификатов для переболевших

Документ не сгенерируется, если диагноз был установлен в 2020 году или до появления нового типа сертификата в 2021 году.

Правительство изменило условия получения ковид-сертификатов для переболевших
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который позволит в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах карантина.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только тем, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем.

Документ не сгенерируется, если диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 или раньше в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ – скачать сертификат не смогут.

Соответствующие изменения были одобрены правительством 4 ноября.

“На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дия через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19”, - прокомментировала заместитель инициатора по цифровому развитию Мария Карчевич.

Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпидопасности; и международный - для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС, с учетом требований, устанавливаемых каждой страной.

Напомним, с 1 ноября в "Дии" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. В настоящее время в приложении также доступны международные, "желтые" и "зеленые" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. Международный и зеленый действуют 365 дней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителяПравительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителя
Рада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатовРада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатов
Минобороны подтвердило возможность получения британских ракет BrimstoneМинобороны подтвердило возможность получения британских ракет Brimstone
Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных ковид-сертификатовСестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных ковид-сертификатов
Правительство перераспределило сэкономленные средства на развитие ЦПАУПравительство перераспределило сэкономленные средства на развитие ЦПАУ
Турция установила условия для выдачи медицинских визТурция установила условия для выдачи медицинских виз
Правительство усиливает ответственность за административные нарушения в сфере окружающей средыПравительство усиливает ответственность за административные нарушения в сфере окружающей среды
Арахамия: "Спикер Стефанчук создаст лучшие условия для работы оппозиции в Раде"Арахамия: "Спикер Стефанчук создаст лучшие условия для работы оппозиции в Раде"
Витренко просит правительство взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"Витренко просит правительство взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"
Для получения пенсий и соцвыплат: жителям ВОТ позволили проходить идентификацию удаленноДля получения пенсий и соцвыплат: жителям ВОТ позволили проходить идентификацию удаленно
Последние новости
Подгружаем последние новости