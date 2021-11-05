Ляшко: "Волынская область будет отнесена к "красной" зоне"

Министр здравоохранения подчеркнул, что при интенсивной вакцинации населения вся Украина никогда не будет в локдауне.

Волынскую область сегодня собираются перевести в "красную" зону карантинных ограничений. Заработает усиленный карантин уже с понедельника, сообщил в кулуарах парламента министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент LB.ua.

"Сегодня у нас очередная Комиссия ТЭБ и ЧС. Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень", – отметил он.

По словам Ляшко, если украинцы будут вакцинироваться от коронавируса так же интенсивно, как сейчас, или еще интенсивнее, вся территория Украины никогда не будет в локдауне.

"Если догоним 70-75% (уровня вакцинации населения, – Ред.), то будем потихоньку снимать карантинные ограничения", – отметил он.

Ляшко также отметил, что Херсонская область, которая во время этой волны ковида одной из первой вошла в "красные" ограничения, уже стабилизируется.

Напомним, что с 15 октября в "красную" зону вошла Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области, с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, с 1 ноября – Киев .

В ноябре Ляшко сообщил, что в зоне риска также Волынская, Харьковская и Тернопольская области.