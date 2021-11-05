В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19

Кулеба пообещал, что "тотального закрытия границ не будет".

В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19
Фото: dpsu.gov.ua

Послы стран Европейского Союза в пятницу согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для поездок в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Окончательное решение, по его информации, будет принято на следующей неделе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже отреагировал на решение послов, заверив, что "тотального закрытия границ Евросоюза не будет.

"Это рекомендация, а финальные решения будет приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба в твиттере.

Напомним, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине находятся на максимальных уровнях за все время пандемии. Суточное количество новых случаев коронавирусной болезни приближается к 30 тысячам, а число госпитализированных впервые превысило 50 тысяч на прошлой неделе.

Сильная вспышка COVID-19 связана в связи с распространением более заразного дельта-варианта коронавируса, а также низким уровнем вакцинации населения.

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