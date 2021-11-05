Рада разрешила менять прописку через Интернет и без походов в военкомат

Смена места регистрации онлайн уже работает в нескольких городах в рамках эксперимента.

Рада разрешила менять прописку через Интернет и без походов в военкомат
Фото: info-ovir.com

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 5 ноября, приняла в целом законопроект №5463 о введении декларативной модели регистрации места жительства через Интернет.

За него проголосовали 238 народных депутатов.

Регистрация места проживания является одной из самых популярных административных услуг в Украине, но очень сложной. Для регистрации необходимо собрать 3-5 документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг.

Этим законом Верховная Рада согласилась перевести процедуру смены места регистрации в онлайн-формат.

Закон предлагает сделать изменение места регистрации декларативным (сообщительным) - в "Дии" просто нужно будет указать адрес (для арендаторов потребуется согласие арендодателя).

"Человек прямо в приложении или на портале "Дия" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от владельца жилья. Никаких бумажек или походов в ЦНАП", - заявил по этому поводу министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Факт декларирования места жительства не будет основанием для обретения им права владения, пользования и распоряжения жильем.

Военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, декларирующих место жительства в электронной форме, также должен производиться в электронной форме.

Сейчас смена места регистрации онлайн работает в 7 городах в экспериментальном формате. Принятие законопроекта позволит масштабировать услугу на всю Украину.

Проект реализуется программой EGAP фонда "Восточная Европа", финансируемого правительством Швейцарии, а также при поддержке проекта поддержки "Дии", проводимого ПРООН. В него вовлечены Министерство цифровой трансформации, Министерство внутренних дел, Государственная миграционная служба, Министерство обороны и Министерство юстиции.

Напомним, что в 2003 году закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" ввел понятие "регистрация места жительства" вместо "прописки". Однако большинство людей все еще продолжают пользоваться этим термином, поскольку в реальной жизни мало что изменилось с советских времен.

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