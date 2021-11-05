Польша сообщила о новой провокации на границе с Беларусью

Белорусский военный делал вид, что стреляет из сигнального пистолета в направлении поляков.

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью произошла новая вооруженная провокация.

В твиттере ведомства говорится, что 4 ноября белорусский военный пытался выстрелить из сигнального пистолета в направлении польских военных, но оружие не сработало.

Министерство также сообщило, что в 100 метрах от места происшествия пятеро вооруженных белорусов "пытались уничтожить ограждение, одновременно выкрикивая, что они застрелят польских военных". Они отступили лишь после того, как на место вызвали дополнительные силы и Пограничную службу.

Напомним, что несколько дней назад три человека в военной форме без опознавательных знаков, вооруженные огнестрельным оружием, зашли на польскую территорию со стороны Беларуси. Они убежали в Беларусь , когда их увидели польские пограничники.

В середине октября польский парламент принял закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью.