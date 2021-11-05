"Отставочный синдром": Офис президента ответил на замечания Авакова по поводу СНБО

В Офисе президента назвали "спекулятивными" критические заявления бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу власти, которые он озвучил в своем первом интервью после отставки в эфире канала "Украина 24".

Об этом говорится в заявлении советника главы ОП Михаила Подоляка, передает BBC News Украина.

"Я бы все это называл традиционным "отставочным синдромом". Когда после ухода с должности люди начинают вести себя так, будто страна в их лице теряет гениального администратора. Когда теряют должность, у них сразу просыпаются мессианские замашки, и они обращаются к людям так, как будто люди без них не смогут", - заявил Подоляк.

По его убеждению, большинство экс-чиновников, делающих критические заявления, "не способны самостоятельно пройти выборы и получить приличный уровень электоральной поддержки".

"Господин Аваков, безусловно, имеет абсолютное право давать любые оценки. Но, если у Арсена Борисовича были претензии, например, к работе СНБО, то у него же была возможность продемонстрировать другой формат работы", - заявил Подоляк.

В частности, он напомнил, как 15 октября СНБО вынужден был извиняться за то, что ошибочно отнес к "ворам в законе" 108 человек. Документы этих людей, как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, готовили именно в МВД .

"Если у Арсена Борисовича есть желание вернуться во власть или неформально влиять на власть, то следует напомнить, что в течение двух лет ему никто не мешал предлагать какие-либо реформы и демонстрировать собственный результат", - заявил Подоляк.

Он также вспомнил Авакову резонансные дела, которые так и не привели к наказанию виновных, и многочисленные акции протеста из-за деятельности МВД .

Напомним, 4 ноября Аваков обвинил власть в непрофессионализме, а некоторые ее действия назвал "феноменальным идиотизмом". Он заявил, что властям не хватает баланса, что все управление государством завязано на Офисе президента. Кроме того, Аваков дал понять, что планирует возвращаться в большую политику с новым проектом.

Экс-глава МВД рассказал, что информацию о компаниях и людях, которых должны были внести в санкционные списки, члены СНБО получали за 5 минут до начала заседания. При этом часто в этих материалах не содержалось ни одной доказательной базы. Он отметил, что в какой-то момент СНБО начал "штамповать" санкции. Такие действия, по его словам, были недопустимы.

Бывший министр также сообщил, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в материалах вообще не было. При этом секретарь СНБО Данилов на это ответил, что материалы просто не успели размножить.

Говоря о причинах отставки, Аваков отметил, что "не хотел участвовать в некоторых вещах, с которыми он не согласен". По словам экс-министра, за несколько месяцев перед увольнением он "испытывал определенный дискомфорт". Он также отметил, что во время своего первого назначения в правительство он пришел из парламента, а при Зеленском его пригласили "как профессионала и эксперта".