Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на ковид для депутатов не будет

У здания парламента можно будет сдать быстрый тест на антиген.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что со следующего понедельника парламент начнет информировать журналистов, каким образом им будут предоставлять временные пропуска в обмен на данные сертификата о вакцинации от ковида.

Непривитые смогут пройти тестирование на ковид возле Верховной Рады, и только потом заходить, сообщил Корниенко в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет – это ерунда, которая распространяется с целью дезинформирования. Не будет пунктов тестирования прямо в Верховной Раде, но рядом с Верховной Радой мы пригласим ведущие клиники, которые установят обычные мобильные пункты тестирования на антиген. И депутаты и работники Аппарата или гости смогут на антиген сдать быстрый тест. Бесплатного сервиса нет, мы не можем государственные средства на такие вещи тратить", – отметил он.

Напомним, что на этой неделе парламент принял постановление о запрете входа в Верховную Раду без отрицательного теста (действует 72 часа), сертификата о прививках или справки о выздоровлении от ковида не ранее 3 месяцев.



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