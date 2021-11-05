Кличко признал, что Подольский мост не "поедет" в этом году, и уволил за это своего заместителя

Густелев "божился, что все делается и двигается к завершению".

Кличко признал, что Подольский мост не "поедет" в этом году, и уволил за это своего заместителя
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Глава КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева за срыв сроков строительства Подольско-Воскресеньского моста. Таким образом, Кличко публично признал, что до конца года мост не откроют для автомобильного движения с Подола на Троещину.

Об этом сообщается в соцсетях Кличко.

"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - заявил Кличко.

По его словам, Густелев "не смог рационально организовать работу", но постоянно "божился, что все делается и двигается к завершению".

Густелев занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации с февраля 2020 года. До этого он пять лет возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр – один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.

Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.

Запустить автомобильное движение на Подольском мосту Кличко ранее обещал еще в 2020 году. Тогда в срыве сроков он обвинял жителей Русановских садов, мешавших движению строительной техники.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
Рада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 годуРада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 году
Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", - "Схемы"Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", - "Схемы"
Закон о переходном периоде на Донбассе в этом году в Раде не будут рассматривать, – ВерещукЗакон о переходном периоде на Донбассе в этом году в Раде не будут рассматривать, – Верещук
Зеленский уволил начальника Управления разведки Госпогранслужбы ДемченкоЗеленский уволил начальника Управления разведки Госпогранслужбы Демченко
Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителяПравительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителя
Любченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентстваЛюбченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентства
Нардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики ЛюбченкоНардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики Любченко
Верховная Рада уволила министра экологии АбрамовскогоВерховная Рада уволила министра экологии Абрамовского
Кличко: "красная" зона в Киеве может продолжаться примерно месяцКличко: "красная" зона в Киеве может продолжаться примерно месяц
Кличко направил законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет ЕвропыКличко направил законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости