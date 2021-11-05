Кличко признал, что Подольский мост не "поедет" в этом году, и уволил за это своего заместителя
Густелев "божился, что все делается и двигается к завершению".
Глава КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева за срыв сроков строительства Подольско-Воскресеньского моста. Таким образом, Кличко публично признал, что до конца года мост не откроют для автомобильного движения с Подола на Троещину.
Об этом сообщается в соцсетях Кличко.
"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - заявил Кличко.
По его словам, Густелев "не смог рационально организовать работу", но постоянно "божился, что все делается и двигается к завершению".
Густелев занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации с февраля 2020 года. До этого он пять лет возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор".
Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр – один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.
Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.
Запустить автомобильное движение на Подольском мосту Кличко ранее обещал еще в 2020 году. Тогда в срыве сроков он обвинял жителей Русановских садов, мешавших движению строительной техники.