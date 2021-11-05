Кличко признал, что Подольский мост не "поедет" в этом году, и уволил за это своего заместителя

Густелев "божился, что все делается и двигается к завершению".

Глава КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева за срыв сроков строительства Подольско-Воскресеньского моста. Таким образом, Кличко публично признал, что до конца года мост не откроют для автомобильного движения с Подола на Троещину.

Об этом сообщается в соцсетях Кличко.

"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - заявил Кличко.

По его словам, Густелев "не смог рационально организовать работу", но постоянно "божился, что все делается и двигается к завершению".

Густелев занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации с февраля 2020 года. До этого он пять лет возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр – один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.

Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.

Запустить автомобильное движение на Подольском мосту Кличко ранее обещал еще в 2020 году. Тогда в срыве сроков он обвинял жителей Русановских садов, мешавших движению строительной техники.