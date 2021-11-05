Рада отстранила Третьякову от 5 заседаний, а Геращенко – нет

За отстранение Третьяковой проголосовали 234 нардепа, за Геращенко – 190.

Рада отстранила Третьякову от 5 заседаний, а Геращенко – нет
Галина Третьякова
Фото: Facebook /Alexandr Senko

Верховная Рада приняла решение о лишении народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой права участвовать в пяти заседаниях парламента. Это решение поддержали 234 нардепа.

В то же время парламенту не хватило голосов для принятия аналогичного решения по Ирине Геращенко – за это решение проголосовали только 190 народных депутатов.

Как сообщалось, Третьякову отстранили за высказывание в день после гибели нардепа Антона Полякова. Она прокомментировала смерть коллеги в партийном чате словами "одним врагом меньше". На замечания Третьякова заявила о "наступлении на свободу слова".

После голосования спикер парламента Руслан Стефанчук попросил Третьякову выйти из зала заседаний.

Геращенко хотели отстранить за ее высказывание в 2019 году, когда она сравнила депутатов из монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими Крым.

Перед голосованием нардеп Инна Совсун ("Голос") заявила журналистам в кулуарах парламента, что считает сведение рассмотрения отстранения двух нардепов неправильным. "Это откровенно политически манипулятивно. То, что мы наблюдаем со стороны госпожи Третьяковой за высказывания, которые абсолютно неприемлемы, абсолютно некорректны и неэтичны, и с другой стороны – политические заявления Ирины Геращенко, которые тем более прозвучали очень давно", – отметила она. .

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко отметил, что собирается голосовать за отстранение Геращенко, но не будет поддерживать такую санкцию в отношении Третьяковой.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в кулуарах также сказал, что отстранение Третьяковой не будет поддерживать. В отношении Геращенко он сказал, что она "агрессивно относится" к коллегам.

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