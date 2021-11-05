Шмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификат

Премьер вакцинировался Pfizer в июне вместе с коллективом Кабмина.

Шмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификат
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вакцинировался против коронавируса и призвал украинцев привиться.

Об этом он рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает "Цензор.НЕТ".

Шмигаль рассказал, что вакцинировался Pfizer в июне вместе с коллективом Кабинета министров.

"Конечно, я вакцинирован... Имею внутренний и внешний ковид-сертификаты... Всех призываю. Моя семья вакцинирована разными вакцинами. Потому что все вакцины, которые в Украине - надежные и безопасные. Призываю вакцинироваться - и народных депутатов, и всех граждан и жителей Украины", – сказал премьер.

Напомним, коронавирусом переболели многие депутаты Рады, спикер и вице-спикер. В начале ноября прошлого года ковид также перенес президент Владимир Зеленский.

На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что более 150 парламентариев рассказали, что уже получили прививку. Он также назвал трех депутатов, заявивших, что не будут вакцинироваться. Все трое – из монобольшинства. Это – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.

Согласно результатам исследования ЮНИСЕФ, 42% невакцинированных против ковида украинцев готовы это сделать "при определенных условиях".

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