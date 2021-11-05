Потураев: "Лишение мандата Разумкова будет политической ошибкой"

"Когда он был избран спикером, то должен был написать заявление на выход из фракции, как это нужно в соответствии с процедурой".

Потураев: "Лишение мандата Разумкова будет политической ошибкой"
Никита Потураев
Фото: facebook/Слуга народа

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев считает, что лишение мандата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет "политической ошибкой".

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Он был первым номером в списке и точно был членом фракции... Должен быть членом фракции. Когда он был избран спикером, должен был написать заявление на выход из фракции, как это нужно в соответствии с процедурой", - отметил Потураев.

Он также рассказал, что не знает, будет ли рассматриваться на съезде "Слуги народа" вопрос лишения Разумкова мандата. Однако сам он считает, что это было бы неправильным решением.

"Предположения нет. Никто этого не обсуждает... Я считаю, что это была бы политическая ошибка", - сказал нардеп.

Напомним, Разумков считает, что рассмотрение вопроса о лишении его мандата состоится на съезде "Слуги народа", но это будет нарушением закона.

Рассмотрение лишения Разумкова мандата на съезде партии анонсировал ее глава первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. В качестве аргумента он привел то, что Разумков не голосовал за ряд предусмотренных партийной программой решений. Глава фракции "слуг" Давид Арахамия также рассказывал, что политсила будет определяться по лишению Разумкова мандата народного депутата.

Съезд "Слуги народа" планируется провести в ноябре.

7 октября Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера, которую он занимал почти два года. На его место был назначен бывший первый вице-спикер Стефанчук.



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