Галущенко: РоSSия через ГТС поставляет вдвое меньше газа, чем предусмотрено соглашением с Украиной

Также РФ ведет энергетическую войну путем блокирования поставок угля.

Галущенко: РоSSия через ГТС поставляет вдвое меньше газа, чем предусмотрено соглашением с Украиной
Фото: utg.ua

РоSSия через газотранспортную систему Украины по состоянию на сегодняшний день поставляет лишь 57 млн кубометров газа в сутки вместо 109, которые должны поставлять в соответствии с соглашением.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Нынешний отопительный сезон – это не просто шесть месяцев низких температур. На самом деле мы видим уже сейчас определенное поле энергетической войны с Россией за монополию в Европе. Сегодня используется энергетический кризис Россией для того, чтобы усилить свое геополитическое положение. И мы это видим относительно того, что сегодня роSSийские газовые хранилища заполнены на 99%. При том, что в европейских странах, например, в Австрии, - на 55, в Нидерландах – на 30", – сообщил он.

По словам Галущенко, действия РоSSии имеют единственную цель – помешать присоединению Украины к европейской энергосистеме. В то же время, ЕС и США поддерживают синхронизацию Украины с европейской энергосистемой, из-за чего РФ продолжает создавать препятствия.

"Этот уголь, который импортируется из Казахстана, - также создаются искусственные препятствия относительно возможности его импортирования в Украину. Это действительно большой вызов прохождению этой зимы. Но мы абсолютно уверены, что пройдем", – заверил министр.

Для этого государство будет использовать атомную генерацию - максимально привлекать атомные станции для производства электроэнергии.

"Речь идет о +7 млрд киловатт-часов, что на 15% выше прошлогоднего уровня. Такое увеличение позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн", – добавил он.

В ноябре хотят включить еще 2-3 энергоблока. В настоящее время работают 11 из 15.

Напомним, что РоSSийская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину. Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося.

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