Суд обязал министра энергетики оплатить 76 тысяч гривен долга за газ

Галущенко задолжал за 2018-2019 годы, поскольку, по его мнению, счетчик газа сломался и показывал завышенные данные.

Суд обязал министра энергетики Германа Галущенко уплатить газовый долг за период 2018-2019 годов в размере 76 тысяч гривен.

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на решение Васильковского суда.

В апреле прошлого года Галущенко подал в Васильковский горрайонный суд Киевской области иск против ООО "Киевоблгаз Сбыт". Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и возобновить отключенное газоснабжение. По его мнению, счетчик газа сломался и показывал завышенные данные.

В сентябре 2021 года суд принял сторону "Киевоблгаза" и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном объеме. Инстанция выставила Галущенко счет на 76 тысяч гривен.

В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, представители облгаза обнаружили признаки несанкционированного возобновления подачи газа и повреждения пломбировки на счетчике. Они составили акт о нарушении, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также отметил, что нет оснований не доверять подлинности этого акта.

В судебном решении также говорится, что во время рассмотрения дела были паузы для предоставления сторонам возможности между собой разрешить спор. Для этого министру нужно было допустить представителей облгаза к счетчику. Однако, по словам представителей поставщика газа, Галущенко или его представители не согласовывали с ними подобные действия.

Напомним, кандидатуру министра Галущенко поддержали 305 депутатов в конце апреля. До этого он работал вице-президентом НАК Энергоатом.

8 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, Галущенко предупредил, что отопительный сезон будет сложным - работающие на газе ТЭЦ значительно сократили производство электроэнергии из-за рекордных цен на него. Государство планирует заменить утраченные мощности за счет атомной генерации.

Отметим, что коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на экс-премьер-министра Алексея Гончарука и его родственников из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.