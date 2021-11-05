Кабмин назначил временного руководителя Госэкоинспекции

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Дмитрия Зарубу.

Об этом говорится в распоряжении №1404-р от 4 ноября.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной Инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.

Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.