Кабмин назначил временного руководителя Госэкоинспекции

Дмитрий Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

Кабмин назначил временного руководителя Госэкоинспекции
Дмитро Заруба
Фото: zakarpattya.net.ua

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Дмитрия Зарубу.

Об этом говорится в распоряжении №1404-р от 4 ноября.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной Инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.

Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

Напомним, 3 ноября Кабмин уволил с должности главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного, возглавлявшего ведомство с мая 2020 года. До этого он находился с 2011 года на госслужбе, в частности, на руководящих должностях в ГУ Госземагентства в Киеве и Киевской области, в аппарате и департаменте благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.

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