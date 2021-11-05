Кабмин назначил временного руководителя Госэкоинспекции
Дмитрий Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.
Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Дмитрия Зарубу.
Об этом говорится в распоряжении №1404-р от 4 ноября.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной Инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.
Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.
Напомним, 3 ноября Кабмин уволил с должности главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного, возглавлявшего ведомство с мая 2020 года. До этого он находился с 2011 года на госслужбе, в частности, на руководящих должностях в ГУ Госземагентства в Киеве и Киевской области, в аппарате и департаменте благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.