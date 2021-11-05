Рада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 году

Также депутаты должны рассмотреть отстранение нардепа Галины Третьяковой.

Рада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 году
Ірина Геращенко
Фото: depo.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу намерена рассмотреть отстранение от 5 пленарных заседаний народных депутатов Галини Третьяковой ("Слуга народа") и Ирины Геращенко ("Европейская солидарность").

Об этом в Telegram сообщил член регламентного комитета Павел Фролов.

В день после гибели Антона Полякова Третьякова прокомментировала смерть коллеги в партийном чате словами "одним врагом меньше". На замечания коллег по парламенту она заявила о "наступлении на свободу слова".

Геращенко могут отстранить за ее высказывание в 2019 году, когда она сравнила депутатов из монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими Крым.

"До этого времени применение таких санкций ставилось на голосование всего 2 раза за всю историю парламентаризма", – отметил Фролов.

Напомним, первый вице-спикер парламента, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко вчера сообщил, что отстранить от 5 пленарных заседаний также могут внефракционного депутата Гео Лероса, который назвал президента "изменником" и показал ему средний палец.

Инцидент произошел во время визита Владимира Зеленского в Верховную Раду для представления кандидатуры министра обороны.

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