Нацгвардии Украины и Калифорнии подписали Меморандум о сотрудничестве

В четверг, 4 ноября, в Киеве командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан и командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдвин подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

Делегация США почтила память Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого возложением цветов и минутой молчания, а затем, после официальной встречи, посетила Центральный музей Главного управления, где ознакомились с выдающимися событиями в истории НГУ.

Болдвин рассказал, что лично знал и виделся с генералом Кульчицким незадолго до его гибели. Также генерал-майор калифорнийской гвардии оставил пожелания в книге для украинских коллег.

Фото: ngu.gov.ua

Фото: ngu.gov.ua

За круглым столом стороны обсудили основные направления и результаты заседания многонационального объединенного координационного комитета по военному сотрудничеству и оборонному реформированию (БОКК).

"Самая большая цель любого меморандума – чтобы мы понимали, к чему мы идем, к чему должны прийти и чтобы имели определенные обязательства друг перед другом", - подчеркнул Балан.

Он также отметил, что сотрудничество с американской стороной продолжается уже много лет. Основные ее направления – это подготовка подразделений – как индивидуальная, так и коллективная; предоставление консультативной помощи в военном кадровом менеджменте: переход Национальной гвардии Украины на организационно-штатную структуру, приближенную к стандартам НАТО, логистическое обеспечение, предоставление материальной и технической помощи, взаимоподдержка и обмен опытом.

"В рамках подписанного документа мы планируем отправлять наше подразделение на обучение в Калифорнию, а также ждем в Украине американских коллег. Планируем изучить кадровую политику калифорнийских гвардейцев. Отдельным пунктом рассмотрим программу поддержки семей военнослужащих", – отметил Балан.

Напомним, сотрудничество между Национальными гвардиями Украины и Калифорнии продолжается с 1993 года. Американские гвардейцы – одни из самых активных партнеров НГУ. С началом вооруженной агрессии против Украины в 2014 году сотрудничество между структурами значительно активизировалось. Представители обоих силовых формирований принимают участие в работе подкомитета БОКК, где решаются вопросы предоставления помощи Украине в сфере безопасности от правительства США .