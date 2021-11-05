Аваков о причинах отставки: "Не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен"

По словам экс-министра, за несколько месяцев перед увольнением он "испытывал определенный дискомфорт".

Аваков о причинах отставки: "Не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен"
Фото: mvs.gov.ua

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о причинах своей отставки после семи с половиной лет в должности.

В эфире программы на "Украина 24" он отметил, что во время своего первого назначения в правительство он пришел из парламента, а при Зеленском его пригласили "как профессионала и эксперта".

"Зеленский меня пригласил как компетентного человека, который может делать это сложное дело. И я проработал ровно более двух лет, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. То есть я умею говорить "нет". А это не всем нравится", - заявил Аваков.

Он добавил, что Зеленский мог обратиться к нему по тем или иным вопросам и спросить его точку зрения.

"А я говорю: "Это полная чушь, так нельзя". А это может не нравиться. И здесь дальше возникает ситуация: правительство – это такая штука, это профессиональный механизм, который должен осуществлять исполнительную власть. А у нас исполнительная власть сейчас из-за того, что есть монобольшинство, вся сосредоточена в Офисе президента. Это тот мандат, который дали люди, - это тоже правда. Но нет ни одного баланса", - высказался он.

Аваков также намекнул на сложности с расследованием инцидентов с депутатами.

"У нас (при прошлой власти, – Ред.) не было прецедентов, как у нас Трухин сейчас. И это создавало правильное движение. Сейчас это не так. И я несколько месяцев перед отставкой испытывал определенный дискомфорт. Поэтому в какой-то момент времени мы сели, поговорили с президентом, очень открыто... Правильно мне уходить в отставку, а вам - пробовать находить другие решения", - подытожил экс-министр.

Напомним, Аваков неожиданно уволился из правительства в июле 2021 года после того, как больше семи лет возглавлял Министерство внутренних дел. В первом интервью после увольнения экс-министр заявил, что информацию о компаниях и людях, которых должны были внести в санкционные списки, члены СНБО получали за 5 минут до начала заседания. При этом, по его словам, часто в этих материалах не содержалось ни одной доказательной базы.

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